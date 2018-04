antwerp langer met hairemans 25 april 2018

00u00 0

Antwerp verlengde het contract van publiekslieveling Geoffry Hairemans met twee extra jaren tot medio 2021. Dat is al de tweede verlenging voor de 26-jarige middenvelder in één seizoen, want in september legde Antwerp hem al een jaar langer vast. Hairemans is een jeugdproduct van de Great Old en speelt, na enkele omzwervingen in Nederland en in lagere reeksen, sinds de zomer van 2015 opnieuw op de Bosuil. In totaal kwam hij al 104 keer uit voor Antwerp. Dit seizoen was Hairemans goed voor 3 goals en 3 assists. (DPB)