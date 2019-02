Antwerp laat Hairemans niet gaan 01 februari 2019

In de namiddag leek alles rond. Hairemans had net een akkoord gevonden met STVV, dat na een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen een contract voor drie jaar had opgesteld. Ook met Antwerp was er een akkoord, maar de Great Old kwam terug op zijn stappen. D'Onofrio onderhandelde gisteren met een vervanger, maar die deal raakte niet rond en dus keerde Hairemans terug naar de Bosuil. STVV drong nog aan en was bereid tot 650.000 euro te betalen, maar Antwerp hapte niet. In de vooravond maakte Hairemans dan zelf via sociale media bekend dat hij langer in Deurne-Noord blijft. Bij de Great Old maken ze zich sterk dat hij straks weer aan spelen toekomt. Zo zijn zaterdag Mbokani en Lamkel Zé al geschorst en dat brengt verschuivingen in de elf van Bölöni teweeg. Antwerp wist zich nog van het contract van Zotsara Randriambololona te ontdoen. De international van Madagascar tekende in Frankrijk bij FC Fleury, dat in de lagere reeksen uitkomt. (SJH/MJR)

