Antwerp kreeg onterechte strafschop 18 februari 2020

Het deed er uiteindelijk niet toe - want Mbokani miste -, maar Antwerp had zondag tegen Charleroi geen penalty mogen krijgen. Dat concludeerde het Refereeing Department. "Nurio maakte zich niet onnatuurlijk groter toen hij de bal tegen de arm kreeg", luidt het. De VAR greep dus terecht in toen ref Van Driessche strafschop floot. Die laatste had echter zijn beslissing moeten wijzigen na het bekijken van de beelden. (MVS)