Antwerp huurt Teunckens (Club) 00u00 0

Antwerp is rond met Club Brugge om Jens Teunckens (19) tot het einde van het seizoen te huren. De jonge doelman zou bij de Great Old met de A-kern meetrainen en zo in aanmerking komen voor een plekje op de bank als doublure van Sinan Bolat. Teunckens was de laatste weken opnieuw vierde doelman bij Club en is niet mee op stage. Vanochtend vliegt hij richting Spanje om er bij Antwerp aan te sluiten. Door de komst van Gabulov had hij op Jan Breydel niet meteen uitzicht om in de eerstkomende maanden door te groeien. Antwerp bedong weliswaar geen aankoopoptie, wat aantoont dat Club nog steeds het vertrouwen heeft in zijn jonge doelman.

HLN