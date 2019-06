Exclusief voor abonnees Antwerp heeft eerste 'amputee'-ploeg 17 juni 2019

00u00 0

Voetballen op één been: voor de mannen van RAAFC - een afdeling van Royal Antwerp FC, waarbij de extra A voor 'amputee' staat - geen enkel probleem. Alle spelers missen een been, voet of hand. Behalve de doelman staat iedereen op krukken, zonder prothese. Gisteren speelde RAAFC z'n eerste wedstrijd, tegen het Nederlandse PSV. Anders dan de

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis