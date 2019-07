Exclusief voor abonnees Antwerp haalt De Sart transfervrij 11 juli 2019

Alexis De Sart (22) tekende gisteren een vijfjarig contract bij Antwerp. De middenvelder komt over van STVV, maar de Great Old lijft hem binnen zonder één euro over te maken aan de Kanaries. De Sart betwistte de optie die STVV lichtte en waardoor de Limburgers hem, naar hun mening, nog voor één jaar vastlegden. Op juridische grond claimde de speler zo zijn vrijheid en daar maakte Antwerp gebruik van. Bij STVV zijn ze het daar niet mee eens. Zij beweren dat De Sart gebruik maakte van de Wet van '78 en kaarten dat vandaag aan bij de Pro League. (SJH)