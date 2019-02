Antwerp Giants: vandaag loting Champions League 08 februari 2019

Na de pijnlijke uitschakeling van landskampioen Oostende is Antwerp Giants de enige Belgische vertegenwoordiger bij de zestien teams in de play-offs van de Champions League. Vanmiddag volgt in Genève de loting voor de eindtabel. Giants, nummer 4 in groep C, wordt sowieso gekoppeld aan een groepswinnaar. Dat levert voor de Arenaploeg een mooie affiche op met Tenerife (met Pierre-Antoine Gillet), Murcia (met Kevin Tumba) of Bologna als mogelijke opponent. De kwalificatie voor de play-offs levert Giants ook een bonus van 20.000 euro op. Bij aanvang van de campagne ontving de club al een startpremie van 50.000 euro. (RBE)