Antwerp Giants - Leuven Bears 14 december 2018

Antwerp Giants heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales van de Beker. Ismael Bako en Jae'Sean Tate hadden de 10-puntenhandicap uit de heenmatch snel weggeveegd. Na de 79-69-zege in de heenmatch kon Leuven niet lang geloven in zijn kwalificatiekansen. Giants startte verschroeiend. Dominant in rebound en agressief in 'defense': halfweg het eerste quarter had de thuisploeg de kwalificatie al beet: 16-2. Bako flirtte met 10 ptn en 7 rbs al in de eerste helft met een double-double. Ruststand: 39-22.