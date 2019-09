Exclusief voor abonnees Antwerp Giants - Den Bosch 20 september 2019

Het epicentrum van het basketbal ligt vanavond in Hulshout. Luka Doncic (20), spelend bij Dallas in de NBA en één van de Rising Stars in het mondiale basket, zal aanwezig zijn op de oefenwedstrijd van Antwerp Giants tegen het Nederlandse Den Bosch. Doncic bezoekt zijn vriend en voormalige ploegmaat Luka Rupnik, de spelverdeler van Giants. (BDD)