Antwerp gaat samenwerken met Congolese club

Antwerp breidt zijn sportieve netwerk uit richting Afrika. De Great Old staat op het punt om een samenwerkingsakkoord te ondertekenen met de Congolese tweedeklasser Lubumbashi Eagles. Bedoeling is om in Congo talent op te sporen, op te leiden en vervolgens te laten doorstomen naar de Bosuil. De samenwerking is best verregaand, want de zusterclub gaat voortaan ook in het rood en wit spelen en krijgt een logo dat gebaseerd is op dat van Antwerp. De naam van het Congolese team wordt gewijzigd in Red Eagles. Antwerp stuurt Luis Norton de Matos - die vorig seizoen in Deurne de beloften trainde - naar Lubumbashi als coördinator van het project

