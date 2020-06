Exclusief voor abonnees Antwerp gaat niet door met Defour 24 juni 2020

Het was enkel wachten op het officiële bericht, en dat viel gisterenavond op Twitter: Antwerp en Steven Defour maken een einde aan hun samenwerking. "Club en speler konden geen akkoord vinden over een nieuw contract", luidde de tweet vanuit Deurne-Noord. De 52-voudige ex-Rode Duivel werd eind augustus vorig jaar bij Burnley weggehaald, maar kon op de Bosuil niet overtuigen. Meer dan 12 optredens (met één assist) zaten er niet in voor de 32-jarige middenvelder. Na de aanwerving van Birger Verstraete had Defour geen toekomst meer bij de Great Old. (MVS)