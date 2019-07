Exclusief voor abonnees Antwerp: Feyenoord of Kazachstan? AA Gent: Rangers of Armenië? Vandaag loting derde EL-voorronde 22 juli 2019

00u00 0

In Nyon staat vandaag (14u) de loting voor de derde voorronde van de Europa League gepland. Daarin komen twee Belgische clubs aan bod. Antwerp is na het Europese rode licht voor KV Mechelen al zeker van een plekje in de voorlaatste horde naar de poulefase. De Great Old is wel geen reekshoofd en dreigt op een lastige tegenstander te botsen. De UEFA deed al een eerste schifting en zo blijven er voor Antwerp en Gent nog 9 potentiële tegenstanders over. Torino, Olympiakos en Feyenoord lijken best te vermijden voor Antwerp. Een verre trip naar FC Kairat in Kazachstan behoort ook nog tot de mogelijkheden.

