Exclusief voor abonnees Antwerp FC: "Niemand blij mee" Voorrondes in 1 duel 18 juni 2020

00u00 0

Gaat de bekerfinale niet door, dan moet Antwerp aantreden in de derde voorronde van de Europa League. Die zal beslecht worden in één wedstrijd, besliste de UEFA gisteren. "Niks aan te doen, het is wat het is", reageren ze bij Antwerp. "Maar hier wordt natuurlijk niemand blij van. En dan valt het nog af te wachten of het met of zonder publiek zal zijn. In een match zonder publiek valt het thuisvoordeel ook nog eens grotendeels weg." (MVS)