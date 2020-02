Exclusief voor abonnees Antwerp-fans vechten op hoofdtribune 07 februari 2020

00u00 0

Het bezoekersvak was helemaal gevuld. Maar de vraag naar tickets was veel groter dan het aanbod. Dus kochten er honderden Antwerp-fans een ticket voor de thuistribunes. Dat zorgde voor spanningen. In de eerste helft kwam het tot een heftige knokpartij in de hoofdtribune. De politie kwam tussenbeide en maakte ook beeldmateriaal van de betrokken fans. (NVK)

