Antwerp-fans onderschept met vuurwerk 12 november 2019

De politie heeft voor, tijdens en na de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge tien personen administratief aangehouden. Twee personen werden betrapt toen ze vuurpotten en Bengaals vuur naar binnen probeerden te smokkelen. Het vuurwerk werd vermoedelijk in de loop van de nacht in de omgeving van het stadion verstopt om mee binnen te smokkelen, want na een controle in de buurt heeft de politie nog heel wat vuurwerk in beslag kunnen nemen. De club had een privébewakingsfirma ingeschakeld om te voorkomen dat vuurwerk het stadion in zou geraken. De andere aanhoudingen waren voor het dragen van een vechthandschoen, bezit van cocaïne, het negeren van een stadionverbod en dronkenschap. (VTT)