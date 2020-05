Exclusief voor abonnees Antwerp en Mirallas uit elkaar, ook exit Bolat ERVAREN SPELERS MOETEN WEG 08 mei 2020

Minder dan een jaar nadat hij op de Bosuil neerstreek, is Kevin Mirallas (32) alweer weg. Gisteren raakte bekend dat Antwerp FC het aflopende contract van de 60-voudige Rode Duivel niet zal verlengen. Wat begon als een stunt, eindigt zo op een sisser. Mirallas werd eind augustus transfervrij weggeplukt bij Everton. Maar in de 18 matchen waarin hij dit seizoen in actie kwam, scoorde hij slechts twee keer. Mirallas leverde ook twee assists af. Hét moment dat zal bijblijven, is echter de farce met Laszlo Bölöni, toen hij op het punt stond om in te vallen in en tegen Gent, maar even later doodgemoedereerd de catacomben inwandelde.

