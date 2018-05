Antwerp en Charleroi strijden om plek 2 04 mei 2018

00u00 0

Nog zes speeldagen te gaan voor de start van de play-offs, netjes verdeeld over drie 'back to back-weekends'. Nog één zege is Oostende verwijderd van rekenkundige zekerheid omtrent de poleposition. Veel spannender is de strijd om de tweede plaats. Na het afhaken van het tot dusver verrassende Aalstar blijven Antwerp Giants en Charleroi de kandidaten. Met gelijk aantal punten trekken ze de laatste rechte lijn in. Giants met voordeel van het positieve saldo, Charleroi met de lichtere kalender. "Het wordt moeilijk", zegt Giants-coach Roel Moors. "Niet alleen wacht ons nog een dubbel duel met Oostende, ook de verplaatsingen naar Luik en Kangoeroes blijven gevaarlijk."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Clark

sport

sportdiscipline

basketbal

Aalstar

Oostende

Charleroi