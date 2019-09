Exclusief voor abonnees Antwerp en Bolat zwaar bestraft door UEFA 21 september 2019

De UEFA lacht er niet mee. De Great Old kent zijn straf voor de ongeregeldheden in het Koning Boudewijnstadion in het Europa League-duel tegen AZ. De UEFA legt Antwerp een boete op van 46.250 euro. Daarenboven zullen er bij de volgende Europese thuiswedstrijd minstens 5.000 zitjes gesloten worden in Tribune 1 van de Bosuil - als het stadion volgend seizoen wel voldoet aan de UEFA-normen. Het stamnummer één zal op die plek een spandoek met de woorden '#EqualGame' moeten hangen. Bovendien krijgt Sinan Bolat een zware sanctie: de doelman wordt voor drie Europese duels geschorst omdat hij scheidsrechter Sidiropoulos belaagde. Het toneelstukje dat Didier Lamkel Zé na zijn rode kaart opvoerde, blijft verder onbestraft. Antwerp werd door de UEFA officieel aangeklaagd voor het gooien van objecten, het gebruik van vuurwerk, expliciete spandoeken, geblokkeerde trappen, ordeverstoringen door de fans en onbehoorlijk gedrag van het team. (KDZ/GVS)

