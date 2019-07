Exclusief voor abonnees Antwerp en AA Gent bereiden sámen Europese trip voor 02 juli 2019

In afwachting van een uitspraak van het BAS bereiden Antwerp en AA Gent allebei de Europese trip naar het Roemeense Viitorul Constanta (op 1 augustus) voor. Voor de praktische kant van dat dossier hebben Antwerp en Gent mekaar trouwens gevonden. Het chartervliegtuig en het hotel dat Antwerp intussen boekte, zal door Gent worden overgenomen indien Antwerp de tweede voorronde van de Europa League zou mogen overslaan. Dat is het geval als bekerwinnaar KV Mechelen effectief zou worden veroordeeld in het matchfixingdossier. Gent zou dan alsnog Europa in mogen en krijgt dan als eerste opdracht Viitorul voorgeschoteld. (KDC)

