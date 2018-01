Antwerp-Club Brugge gaat gewoon door 19 januari 2018

00u00 0

De topper tussen Antwerp en Club Brugge mag zondag gewoon doorgaan. De Belgische voetbalbond had vraagtekens geplaatst bij de veiligheid van de nieuwe Tribune 1, die al sinds eind november in gebruik is. Veiligheidsexperts hebben gisteren evenwel geen tekortkomingen vastgesteld die de openbare orde in het gedrang kunnen brengen.