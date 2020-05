Exclusief voor abonnees Antwerp: "Bayat voerde zeer actief campagne om competitie zo snel mogelijk stop te zetten" 28 mei 2020

Antwerp heeft bevestigd dat het zowel bij de Belgische mededingingsautoriteit (BMA) als bij de UEFA een klacht heeft ingediend tegen belangenvermenging in het Belgische voetbal en van bondsvoorzitter Mehdi Bayat in het bijzonder. "De club klaagt het bestaan van structurele belangenconflicten in het Belgische voetbal aan", schrijft Antwerp in een communiqué. "Het meest recente voorbeeld is de (dubbele) rol van de heer Mehdi Bayat, die als voorzitter van de voetbalbond zeer actief campagne gevoerd heeft om de Jupiler Pro League zo snel mogelijk stop te zetten. De timing en de manier waarop waren ontegensprekelijk in het voordeel van Charleroi, waar Bayat gedelegeerd bestuurder is. Dit alles weliswaar met een risico op aanzienlijke sportieve en financiële gevolgen voor andere clubs en het Belgische voetbal in het algemeen. Dergelijk gedrag verstoort het competitie-element en de economische concurrentie en het vernietigt de economische waarde van de sport op zich." (BF/MVS)

