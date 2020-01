Exclusief voor abonnees Antwerp aanvaardt schorsing Hoedt 21 januari 2020

Antwerp heeft het schorsingsvoorstel van het Bondsparket voor Wesley Hoedt aanvaard. De Nederlander werd zondag na 7 minuten uitgesloten tegen Cercle, en krijgt daarvoor nu één speeldag schorsing, en een boete van 1.000 euro. Hij mist donderdag de halve finale in de beker tegen Kortrijk. Komend weekend is hij er dus wel weer bij tegen Zulte Waregem. Ook al waren er verschillende precedenten die een speler in een soortgelijk geval vrijspraken - door de snelle rode kaart miste Hoedt al bijna de volledige match en had die uitsluiting op zich kunnen volstaan - toch besloot Antwerp niet in beroep te gaan. Met een weldoordachte reden, want de Great Old mist tegen Zulte Waregem al de geelgeschorste Faris Haroun, en wou niet het risico lopen beide sterkhouders te moeten missen. (MVS)

