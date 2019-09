Exclusief voor abonnees Antwerp 2 Westerlo 2 18 september 2019

Antwerp laste een oefenmatch achter gesloten deuren in om de wisselspelers extra ritme te laten opdoen. Tegen de tweede ploeg van Westerlo werd het 2-2. De eerste helft was voor Antwerp. Baby en Gano scoorden in die periode ook. Na de pauze nam Westerlo het commando over. Versteeven en Vaesen bezorgden de Kempenaars een verdiend gelijkspel. Bij Antwerp ontbraken Rodrigues (kneuzing), Miyoshi (uit voorzorg) en Seck. Deze laatste liet dinsdag loszittend kraakbeen verwijderen uit de knie en zal enkele weken niet spelen. De Laet ondervindt dan weer enige hinder aan de enkel. (KDC)

