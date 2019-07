Exclusief voor abonnees Antwerp 2 Meppen 2 03 juli 2019

00u00 0

Voor de tweede keer in drie dagen oefende Antwerp tegen een Duitse derdeklasser en weer eindigde de partij op een gelijkspel. Refaelov bracht de Great Old kort na rust ietwat tegen de gang van het spel op voorsprong, maar Undav scoorde namens Meppen al snel tegen. Hij profiteerde van een misverstand/botsing tussen Bolat en Pius. Vanop de stip leek Nazaryna Antwerp dan toch de zege te gaan schenken, maar alweer Undav besliste daar anders over. Tussendoor werd een doelpunt van Baby nog afgekeurd wegens buitenspel, al was dat een randgeval. (KDC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Undav

sportdiscipline

voetbal

sport

Refaelov

Pius

Nazaryna

Bolat