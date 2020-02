Exclusief voor abonnees Antwerp: 10.000 euro boete voor rellen tegen Club Brugge 19 februari 2020

Antwerp moet 10.000 euro boete betalen voor incidenten tegen Club Brugge. Dat besliste de Geschillencommissie van de KBVB. Op 10 november staken de fans van de Great Old tegen blauw-zwart vuurwerk af en gooiden bierbekers richting de spelleiding. Scheidsrechter Van Driessche legde de match daarop stil en stuurde iedereen even naar binnen, waarna de partij enkele minuten later zonder incidenten vervolgd werd. Bondsprocureur Wagner eiste ook een (voorwaardelijke) match achter gesloten deuren, maar die vordering werd niet bevestigd. Antwerp beslist vandaag of het in beroep gaat tegen de uitspraak.

