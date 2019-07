Exclusief voor abonnees Antwerp 1 Uerdingen 1 01 juli 2019

00u00 0

Na 90 minuten stond het 1-1 tegen de Duitse derdeklasser en dat was best billijk. Op slag van rust zette Rodrigues het Antwerpse veldoverwicht om in een goal. Gelegenheidsdoelman De Winter kwam een paar keer gevat tussen na de pauze, maar moest zich gewonnen geven bij een poging van de van Bayern München gehuurde Evina. (KDC)ANTWERP: De Winter, Seck (65' Kakudji), Batubinsika, Pius (45' De Laet), Jukleröd (56' Li Haoran), Nazaryna (65' Muanza), Haroun (56' Quirijnen), Rodrigues, Refaelov (45' Baby), Hairemans, Mbokani (56' Geeraerts)