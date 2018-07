Antwerp 1 Ösnabruck 0 09 juli 2018

Op drie weken van de competitiestart werkt Laszlo Bölöni nog altijd met een uitgedunde spelersgroep. Als iedereen fit is, beschikt Bölöni over twee doelmannen en 18 veldspelers. Achterin is er een nijpend tekort. De Great Old heeft nog maar vijf verdedigers en daarvan zijn Buta, Arslanagic en Batubinsika dan ook nog eens geblesseerd. Lathouwers en Kakudji werden opgehaald bij de beloften, Randriambololona werd weer uit de B-kern overgeheveld. Het geduld van Bölöni moet stilaan op raken. Morgen keren de Reds terug van hun stage uit het Duitse Harsewinkel-Marienfeld. Ze trainen nog twee keer. Gisteren wonnen ze er een oefenwedstrijd tegen de Duitse derdeklasser Osnabrück met het kleinste verschil. Net als tegen Duisburg eerder deze week, kreeg tester Windecker een kans. (SJH)

