Antonio Tajani (64, Forza Italia) 03 maart 2018

Antonio Tajani is vandaag voorzitter van het Europees Parlement. Komt rechts aan de macht, dan schuift Berlusconi hem wellicht naar voren als toekomstige premier. Vreemd, want Tajani zelf houdt de boot af, loyaal als hij is aan de 'Cavaliere'. Houdt hij een jaar lang de stoel voor hem warm? "Tajani is het type dat probleemloos plaats zou maken voor Berlusconi", zegt Hendrik Vos. Zo kleurloos is de Romein dat hij amper vijanden heeft. Maar is hij de man die Italië uit het moeras kan tillen?