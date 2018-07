Antoine Denert wil sjerp Kruibeke terug 14 juli 2018

De voormalige burgemeester van Kruibeke, Antoine Denert (72), doet bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een gooi naar de sjerp. Bij de vorige stembusslag was Denert met zijn toenmalige partij N-VA de grootste, maar toch kwam hij door een coalitie van SamenVoorKruibeke en CD&V in de oppositie terecht. Intussen kwam het ook tot een breuk met N-VA. Nu trekt hij naar de kiezer met de lijst D.E.N.E.R.T., wat staat voor Dienstvaardigheid, Eerlijkheid, Nederigheid, Ervaring, Rechtvaardigheid en Tederheid. "Mijn topprioriteit is het terugbrengen van de 'lieve-mensen-politiek'", zegt Denert. "Dat gaat soms om kleine details zoals het gratis schenken van koffie in het gemeentehuis. In mijn periode was het gemeentehuis een open huis waar iedereen welkom was. Nu moet men voor de kleinste vraag eerst een afspraak maken."

