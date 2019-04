Exclusief voor abonnees Antigifcentrum wordt elke dag 25 keer gebeld 09 april 2019

Gemiddeld rinkelt de telefoon bij het Antigifcentrum elke dag 25 keer. Vorig jaar liepen er 9.300 oproepen binnen, meldt vakblad 'De Apotheker'. Ongeveer de helft daarvan gaat over geneesmiddelen waarvan een foute dosis is toegediend. Dat gebeurt opvallend vaak bij kinderen. Zo gebeurt het soms dat zowel mama als papa een medicijn toedient. Eén op de vijf oproepen ging om een fout toegediend medicijn. Dat komt dan onder meer door verpakkingen te laten rondslingeren, of gewoon door medicatie te verwarren. (AVA)