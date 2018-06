Antigifcentrum waarschuwt voor zelfgemaakt slijm 23 juni 2018

Het is dé speelgoedtrend van het jaar, maar het is ook erg gevaarlijk: slijm. Het Antigifcentrum waarschuwt jonge ouders dat de recepten voor zulk slijm die online staan, niet altijd betrouwbaar zijn. Sommige van de bestanddelen kunnen huidirritaties of allergische reacties opwekken. Dit kan gaan om uitslag, eczeem of bij langdurig contact zelfs brandwonden. Het Antigifcentrum kreeg in 2018 al een tiental oproepen binnen van ongeruste ouders. "Gelukkig zonder veel erg. In sommige gevallen was er wel sprake van geïrriteerde ogen en huid", klinkt het. (YDS)

HLN

