Anticlimax voor Verstappen-fans

Naar schatting 45 procent van de verkochte tickets ging gisteren naar Nederland. Het was aan de tribunes te zien: veel oranje. Maar voor de naar schatting 35 à 40.000 Nederlanders werd het geen feest. Max Verstappen lag er na drie bochten al uit. "Kimi kon er niets aan doen", zei Verstappen over zijn aanrijding met de Fin in de eerste bocht. Goed geprobeerd: uiteraard lag de verantwoordelijkheid bij Verstappen zelf, die zijn neus veel te diep in de binnenkant van de bocht stak, terwijl Räikkönen geen plaats had om naar links te wijken. Verstappen nam het dan ook filosofisch op: "Dit is autokoers..." Met de opgave van de Nederlander komt een einde aan een indrukwekkende reeks. Van Boedapest 2018 was het geleden dat Max nog eens de finish niet bereikte. Daarna reed Verstappen dus 21 GP's feilloos uit, bovendien altijd binnen de top vijf. (JB)

