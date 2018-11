Antibiotica helpen maar bij 1 op 5 patiënten met hoest 13 november 2018

Hoewel huisartsen massaal antibiotica voorschrijven bij lageluchtweginfecties, werken die slechts bij 1 op de 5 patiënten. Dat blijkt uit een Europees onderzoek onder leiding van de UAntwerpen. In dertien Europese landen werden stalen genomen bij 3.104 volwassen patiënten, over drie opeenvolgende winterperiodes. Bij slechts 21% van de patiënten werd één van de klassieke bacteriën gevonden. De belangrijkste bacteriële verwekker, de pneumokok, kwam terug bij 5%. Veel couranter was echter een virale oorzaak: bijna 50% van de patiënten kreeg de infectie door een virus. "En antibiotica zijn niet werkzaam tegen virussen - ze hoeven in de meerderheid van de gevallen dus niet voorgeschreven te worden", zegt Griet Ieven van het Vaccin en Infectieziekten Instituut van de UA.

