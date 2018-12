Anti-Verhofstadt-reclame nu ook in Brussel 06 december 2018

De beruchte reclamewagen waarmee de Hongaarse regering Guy Verhofstadt aanvalt, reed gisteren ook rond in Brussel. Regeringswoordvoerder Zoltan Kovacs postte op Twitter een foto van de wagen voor het Berlaymontgebouw van de Europese Commissie. De Hongaarse premier Viktor Orbán liet vorige week in Boedapest een wagen rondrijden met een foto van Verhofstadt en de tekst: "Sinds 2015 stierven honderden mensen als gevolg van terroristische aanvallen, maar Verhofstadt zegt: er is geen migratiecrisis. Krankzinnig."