Anti-oorlogslied Marc-V wereldwijd gelanceerd 24 augustus 2019

'No More War', de eerste single van Deinzenaar Eddy Timmerman, is donderdag wereldwijd gelanceerd. De anti-oorlogsplaat bezorgde Eddy, in deze regio beter gekend als podium- en radiopresentator Marc Verleyen, een platencontract bij het Duitse dance-label DMN.

