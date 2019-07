Exclusief voor abonnees Anouk Raes stopt als Red Panther 18 juli 2019

Hockey

Anouk Raes (30), de kapitein van de Red Panthers tijdens het EK 2017 en WK 2018, zet een punt achter haar internationale carrière. Raes kende een moeilijk jaar nadat ze op het WK 2018 in Londen geblesseerd was geraakt. Tijdens de voorbije Pro League-campagne kwam Raes slechts twee keer in actie. Ze veroverde meer dan 280 caps voor de Red Panthers. "Anouk heeft jarenlang, zowel op als naast het veld, een voortrekkersrol gespeeld", aldus bondscoach Niels Thijssen. "Ze mag terugblikken op een uitzonderlijke internationale carrière." (WWT)