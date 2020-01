Exclusief voor abonnees Anouk Matton maakt remake 'Girls Just Want to Have Fun' 29 januari 2020

00u00 0

Een remake van Cyndi Laupers grootste hit 'Girls Just Want to Have Fun' uit 1983: jaarlijks komen er bij platenfirma Sony honderden aanvragen binnen, maar geen enkele daarvan krijgt groen licht. Dj Anouk Matton (27) - alias MATTN - is het wél gelukt. "Ik ben meer dan een jaar bezig geweest om de rechten te krijgen", zegt de Antwerpse. "Heel veel heb ik niet aan het nummer veranderd, uit respect voor het origineel, maar ik heb er wat hedendaagse beats onder gezet. Blijkbaar vond het management van Cyndi Lauper en haar platenlabel dat goed klinken."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis