Anouk Matton & Dimitri Vegas cruisen in exclusieve oldtimer 14 oktober 2019

Dimitri Vegas (37) en Anouk Matton (26) keerden zaterdag terug in de tijd - naar 1938 om precies te zijn. Het koppel reed mee met de Zoute Grand Prix in Knokke, in een exclusieve BMW 327 uit dat jaar. Een zwart pareltje dat een paar honderdduizend euro waard is - hoeveel exact wil de eigenaar niet kwijt - en waarvan er geen tien meer rondrijden. "Heel cool om in zo'n exclusieve auto te rijden die nog van voor de oorlog dateert", vertellen Anouk en Dimitri. "Maar dat wil dus ook zeggen dat er geen radio of verwarming in de auto aanwezig waren. We hebben de hele tijd met elkaar moeten praten, echt zoals vroeger. Heel tof!" Voor het koppel was het hun eerste rit in een oldtimer. "Dat was een beetje wennen. De pinkers bleken eerst niet te werken, waardoor ik met mijn arm uit het raam de richting moest aangeven", aldus Anouk. Maar zelf een oldtimer kopen? "Ik denk het niet. Da's niet zo handig als je ergens op tijd moet zijn", lacht ze. (JOBG)

