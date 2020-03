Exclusief voor abonnees Anouk (14) verliest haar mama op dag dat ze in 'The Voice Kids' zit 07 maart 2020

De moeder van een 14-jarige kandidate van 'The Voice Kids', Anouk Kellens, is gisterochtend omgekomen bij een ongeval met haar scooter. De vrouw botste tegen een afrasternet rond een stuk onafgewerkt wegdek en kwam ten val. Net gisteravond kwam de geslaagde auditie van haar dochter op tv. In overleg met de familie beslisten de programmamakers en zender VTM om de uitzending toch te laten doorgaan. "Als eerbetoon." Wat er met andere uitzendingen zal gebeuren, bespreken de makers van de talentenshow later nog met de familie van Anouk. (SRB/MMM)

