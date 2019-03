Annemie Struyf beëindigt 'Eviva España'... in België 06 maart 2019

"Niet representatief! Sensatie! " Heel wat Vlamingen die in Spanje wonen, reageerden ontgoocheld op 'Eviva España', de reeks waarin Annemie Struyf Vlamingen in Spanje bezoekt. Zo zou de reportagemaakster vooral 'marginale' Belgen in beeld hebben gebracht. Lulkoek, vond Struyf. "Beseffen ze trouwens niet hoe kwetsend dat is ten opzichte van die mensen?"

HLN