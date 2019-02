Annelies Van Herck wordt in volle 'Journaal' vervangen 20 februari 2019

Even leek het alsof Annelies Van Herck gisteren tijdens 'Het journaal' van 13 uur in tranen zou uitbarsten. Het item over de bescherming van zeeën en oceanen hakkelde ze af met een gebroken stem die hoe langer hoe meer verstomde. Toen de reportage afgelopen was, had sportcollega Ruben Van Gucht plaatsgenomen op de stoel van het blonde VRT-gezicht. "Dit is geen metamorfose, maar er zijn problemen met de stem van Annelies", stelde Van Gucht de kijker gerust. "Wij nemen het gewoon even over." Waarna de sportjournalist het nieuws over de koninklijke familie als een volleerd journaalanker aflas van de autocue. (DBJ)

