Annelies Dom kampioen bij de vrouwen 25 juni 2018

Geen vijfde Belgische wegtitel voor Jolien D'hoore. In een sprint met vier was Annelies Dom in Binche sneller dan Valerie Demey, Sanne Cant en Sofie De Vuyst. Eén en twee voor de Lotto-Soudal Ladies. De Wijnegemse, aan haar tweede master kinesitherapie bezig, veroverde de driekleur. Pas op haar 24ste begon ze te koersen. In 2020, op de Spelen in Tokio, wil ze afscheid nemen van het wielrennen. "Hopelijk moet ik niet vroeger stoppen, want doordat Saartje Vandenbroucke afhaakt voor de ploegenachtervolging moeten we in dat olympisch nummer van nul herbeginnen", besloot Dom. "En voor het omnium ben ik invaller." (FHN)