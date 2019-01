Anne Hathaway wordt één van Roald Dahls heksen 19 januari 2019

00u00 0

De Amerikaanse actrice Anne Hathaway (36) wordt vaak geprezen om haar uiterlijk, maar daar zal in haar volgende filmrol weinig van te merken zijn. Want Hathaway heeft de hoofdrol te pakken in de remake van 'The Witches', de film uit 1990 die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Roald Dahl. Als hoofdheks zal ze haar collega-heksen, een legertje kale kollen, aansporen om zoveel mogelijk kinderen in muizen te veranderen door vergiftigde snoepjes uit te delen. Volgens regisseur Robert Zemeckis zal zijn versie alvast dichter bij Dahls roman aanleunen. (TK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN