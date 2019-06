Exclusief voor abonnees Annabel Tavernier (NVA, 30), Brusselse, komt uit Oostende "Nicht van Jef, fan van Thatcher" 19 juni 2019

Agalev-medeoprichter Jef Tavernier had op 26 mei niet alleen groenen te feliciteren, maar ook zijn nichtje. De genetica delen ze, de politieke visie niet. Annabel is al jaren actief bij N-VA en haar politieke voorbeeld is Margaret Thatcher. "Ik bewonder haar omdat ze resultaat stelde boven populariteit, omdat ze de weg bereid heeft voor vrouwen en omdat ze de Britse maatschappij veranderd heeft toen daar nood aan was. Ook Brussel zou zo'n kuur kunnen gebruiken, dus is het jammer dat Groen liever regeert met partijen die al jaren aan de knoppen zitten." Opvallend: ze werkte de jongste jaren voor een Deens europarlementariër die de ECR-fractie recent ruilde voor de radicale beweging van Matteo Salvini. Deelt ze hun visie op migratie? "Neen, ik sta voor een inclusief nationalisme." (DDW)

