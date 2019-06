Exclusief voor abonnees Ann Wauters met hoopgevende comeback 11 juni 2019

Op het toernooi in het Spaanse Zaragoza leden de Belgian Cats, in voorbereiding op het EK, een dubbel verlies: zaterdag 60-49 tegen Italië, zondag 73-61 tegen Spanje. Belangrijkste nieuws was de hoopgevende comeback van Ann Wauters na een maandenlange revalidatie. Wauters was tegen Italië goed voor 10 punten en 3 rbs.