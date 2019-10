Exclusief voor abonnees Ann Van Elsen schrijft boek over leven na scheiding 31 oktober 2019

Ann Van Elsen (39) kruipt opnieuw in haar pen. De Joe-presentatrice brengt met 'Blend' binnenkort een boek uit over hoe het leven écht is na een scheiding. Met uitdagingen en tips voor gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen. Ook haar eigen verhaal zal erin te lezen zijn. Ann ging twee keer door een scheiding. Eén keer als kind en één keer als vrouw. Na een helse tijd vond ze opnieuw de liefde bij haar huidige man Filip (55). De twee kregen in 2016 samen een dochtertje: Jackie-Lou.

