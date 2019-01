Ann Ricour (52) "Hopelijk kunnen ze de magie bewaren" Sterretjes van toen zijn enthousiast 19 januari 2019

00u00 0

Toen ze 16 was, drong Ann Ricour de Vlaamse huiskamers binnen als 'schaduwmeisje' of 'inktvlekmeisje', het figuurtje dat op het einde van elke aflevering in het opengeslagen boek verscheen. "Ik heb die rol tot mijn 24ste gespeeld en ik bewaar er fijne herinneringen aan. Veel ouders vonden het ongelooflijk dat hun kind zó geboeid naar iets kon kijken - plezant, toch? Toen 'Tik Tak' wereldwijd verkocht werd (ook in Australië, Israël, Saudi-Arabië, de VS, Zuid-Afrika en tientallen andere landen groeiden er kinderen mee op, red.), dacht ik toch: amai, fijn dat ik daaraan heb mogen meewerken. Hopelijk kunnen ze de magie van toen, die in de eenvoud schuilt, bewaren in de nieuwe reeks." Op haar 13de had Ann ook al samen met haar vader, acteur Paul Ricour, meegespeeld in de reeks 'Carolientje en kapitein Snorrebaard'. Vandaag is ze regieassistente bij 'Thuis'. (LB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN