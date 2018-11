Ann Gheeraert enige nieuwe schepen 07 november 2018

00u00 0

CD&V, die in Nieuwpoort ook de volgende legislatuur de absolute meerderheid heeft, schuift één nieuw gezicht in het schepencollege naar voren: Ann Gheeraert (55). Haar grootvader Floribert Gheeraert was na de Tweede Wereldoorlog 24 jaar burgemeester van Nieuwpoort en haar vader Willy daarna één jaar schepen. "Ik zat al zes jaar in de gemeenteraad en word vanaf januari schepen van Cultuur, Toerisme en Erfgoed", zegt Ann.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN