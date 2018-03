Ann Demeulemeester haalt de riem eraf Modeweek Parijs 02 maart 2018

Ann Demeulemeester zou Ann Demeulemeester niet zijn zonder riemen, leer en een flinke portie zwart en wit. In Parijs was dat niet anders, toen het label - met aan het hoofd designer Sébastien Meunier - zijn herfst- en wintercollectie voor volgend jaar voorstelde. Frêle modellen met het haar strak naar achteren legden de focus volledig op de silhouetten. Outfits met kniehoge veterlaarzen in blinkende latex, bijpassende handschoenen tot halverwege de bovenarm en riemen in alle vormen en maten. Soms als een corset rond de tailles gesnoerd, nog vaker los aan de heupen. Stoer en sterk, maar ook sexy, met hier en daar gewaagde doorkijktops en openvallende blouses. (BCL)

