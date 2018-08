Anke Buckinx vanaf maandag weer met Sven Ornelis op JOE: "Van radio maken ken ik niks. Ik doe de randanimatie" Sabine Vermeiren

04 augustus 2018

06u00 0 De Krant Anke Buckinx was 31 toen haar broer Daan (29) stierf. De pandoering was immens. Ze verloor niet alleen haar broer, ze verloor ook zichzelf. Toen de mentale dreun twee jaar later overwonnen was, bleek Anke herboren. Sindsdien heeft ze een joie de vivre, waar vanaf maandag heel Vlaanderen weer van kan meegenieten. "Opstaan rond half vier is belachelijk vroeg. Maar ik mag wél de mensen wakker maken. Dat is de schoonste job die er is."

Terwijl andere zenders nog volop in het zomerreces zitten, is bij Joe iedereen alweer in opperste staat van paraatheid. Als u maandag nog de slaap uit uw ogen wrijft en op de knop van de koffiezet duwt, zijn ergens in Vilvoorde twee mensen al uren aan de slag. Het zijn Sven Ornelis en Anke Buckinx, die voor het derde jaar samen aan een seizoen ochtendradio starten. Ornelis op z'n eigen beslagen, degelijke, tijdloze manier. Anke als vrolijke dosis tegengewicht.

Het is haar voorlaatste dag vakantie en Anke vlijt zich neer op een terras in Hasselt, de stad waar ze zo van is gaan houden sinds ze hier een paar jaar geleden is komen wonen. Ze bestelt cappuccino, we krijgen er kraakverse macarons bij. Zoveel zoetigheid, Anke kirt. En ze wás al zo vrolijk binnengekomen. Hier in Hasselt zit vanochtend een bom positieve energie, en dat komt niet alleen door die week Ibiza die erop zit. De realiteit is van een hele andere orde: aan de basis van Ankes immense vrolijkheid ligt grote tragiek. Anke moest het allerergste meemaken om van zichzelf de allerbeste versie te krijgen.

"Ik had een broer, Daan. Twee jaar jonger dan ik. Op 25 juni 2011 is hij gestorven. Daan had lymfeklierkanker. Overal rond mij was verdriet. Mijn ouders hadden kort na de geboorte al eens een kindje moeten afgeven, toen verloren ze ook Daan nog. Van de drie kinderen die mama had gebaard, was ik de enige die nog leefde. Al dat verdriet, ik kon dat niet aan. Het eerste jaar ben ik nog boven water gebleven. Door mij op m'n werk te storten. Toen stuikte alles ineen. Ik stopte met werken, maakte het uit met m'n vriend, verhuisde naar Antwerpen en begon helemaal opnieuw. Achteraf bekeken: het slechtste wat ik kon doen."

Hoe kwam je tot dat besef?

"Door therapie. De bazin op m'n werk zei: 'Ga eens langs bij Annick.' Annick is psychologe. 'Dat wordt niks', dacht ik. 'Ik kan daar niks gaan doen.' Maar bon, ik ging. Ik ben daar binnengekomen, Annick heeft mij geknuffeld en ik heb een klik gevoeld - dat kan je niét geloven. Annick bleek een heerlijke vrouw. Een moedertype. Ik ben daar een half jaar naartoe gegaan. Ik kon weer werken, ik ben weer naar Limburg verhuisd en werd weer een koppel met Tom. Sindsdien mijd ik alles wat mij ongelukkig maakt. Ik kijk geen films die mij verdrietig maken. Ik lees geen boeken die mij verdrietig maken. Ik zet geen muziek op die mij verdrietig maakt. Want ik ben een spons: ik absorbeer alles."

"Neem nu dat ongeval in Maldegem deze week. Die oma, haar dochter en haar twee kleinkinderen. Ik ben daar twee dagen niet goed van geweest. Voor mijn job lees ik elke dag alle kranten. Ik lees ieders miserie. Een mama die terminaal is. Een kindje dat doodgaat. Ik word daar zo ongelukkig van dat ik die dingen in mijn privéleven mijd. De boeken van Griet Op de Beeck? Ik ben daar gewoon mee gestopt. Ik ben daar kapot van, als ik die lees. Prachtige boeken, daar niet van. Maar ik voel me gewoon beter als ik zulke dingen niet lees. Dan kan ik geen gelukkige mama zijn. En geen gelukkige partner."

Is het leven niet de twéé? Wordt het niet wat kunstmatig als je alleen kiest voor het goeie?

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN